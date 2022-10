Papa pede proteção de Nossa Senhora Aparecida ao povo brasileiro

Além da mensagem ao povo brasileiro, Papa Francisco também recordou da beatificação da menina Benigna Cardoso da Silva

Na manhã desta quarta-feira (26), durante a saudação aos perigrinos realizada na Praça São Pedro, no Vaticano, o Papa Francisco pediu a intercessão e proteção de Nossa Senhora Aparecida ao povo brasileiro.

“Peço a Nossa Senhora Aparecida que proteja e cuide do povo brasileiro, que o livre do ódio, da intolerância e da violência”, disse o argentino.

No último dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, um padre foi vaiado por bolsonaristas durante a missa, que contou com a presença de Bolsonaro. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) divulgou uma nota lamentando o caso, e chamou o ocorrido de “intensificação da exploração da fé e da religião como caminho para angariar votos no segundo turno”.

Além da mensagem ao povo brasileiro, Papa Francisco também recordou da beatificação da menina Benigna Cardoso da Silva, que ocorreu na segunda-feira, no Ceará.