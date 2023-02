País repatria 17 brasileiros e parentes afetados pelo terremoto na Turquia

O retorno ao País acontecerá em aeronave da Força Aérea Brasileira, a mesma que levou missão humanitária do governo federal à Turquia

O governo brasileiro anunciou que irá repatriar 17 cidadãos brasileiros e seus familiares que foram afetados pelo terremoto que ocorreu na Turquia no último dia 6. Os repatriados devem chegar neste sábado, 11, à Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, informou o Ministério das Relações Exteriores.

Segundo a pasta, as vítimas brasileiras dos sismos procuraram auxílio junto à embaixada do Brasil em Ancara. O retorno ao País acontecerá em aeronave da Força Aérea Brasileira, a mesma que levou missão humanitária do governo federal à Turquia na última quinta-feira, 9.

O terremoto de magnitude 7,8 impactou a Turquia e a Síria na última segunda-feira, 6. Até o momento, mais de 24 mil pessoas morreram no desastre. O elevado grau de destruição, que inclui infraestruturas básicas, além de nevascas e más condições de estradas nas montanhas dificultam a distribuição da ajuda e comunicações. As autoridades temem que o número de mortos continue subindo enquanto as equipes de resgate ainda buscam sobreviventes.

