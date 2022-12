País atingiu novo recorde de trabalhadores com carteira assinada, diz secretário

O estoque atingiu o nível recorde após a criação de líquida de 135.495 vagas registrada pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) em novembro

O secretário-executivo do Ministério do Trabalho e Previdência, Lucio Capelletto, afirmou nesta quarta-feira, 28, que o Brasil atingiu um novo recorde em novembro, com 43.144.732 de trabalhadores com carteira assinada.

O estoque atingiu o nível recorde após a criação de líquida de 135.495 vagas registrada pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) em novembro. O resultado ficou abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que indicava abertura de 146.400 postos de trabalho.

Segundo Capelletto, o resultado do mês reforça a percepção de recuperação da economia brasileira em 2022.

Além disso, o secretário-executivo afirmou que o resultado positivo do mês foi puxado pelo comércio, que reforçou as contratações em novembro para as vendas de Natal e gerou 105.969 postos formais de trabalho.

Estadão conteúdo