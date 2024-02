Pai que fazia filha refém é baleado por PM no CE

Além da PM, policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) também estiveram no local da ocorrência, uma farmácia, para negociar a entrega

São Paulo, 26 – Um atirador de elite, agente da Polícia Militar do Ceará, baleou um homem que fazia a própria filha, uma criança de 1 ano e 3 meses, refém no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. Imagens do suspeito armado com a criança nos braços foram registradas por moradores da região que acionaram a polícia anteontem.

Além da PM, policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) também estiveram no local da ocorrência, uma farmácia, para negociar a entrega da refém. Foi neste momento que o suspeito foi atingido na mão por um disparo de um agente e a criança acabou resgatada ilesa.

Momentos antes, o homem já havia dado um tiro na cabeça da mãe da criança, uma mulher de 37 anos. Ela foi socorrida em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Testemunhas disseram à imprensa que uma discussão na casa da família teria começado por volta das 18 horas. Em determinado momento, a mulher saiu correndo da residência com a filha, mas foi interceptada pelo companheiro, que atirou três vezes contra ela. Na sequência, seguiu para uma farmácia, mantendo a criança na mira da arma.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, o homem foi conduzido para a Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza. Ele foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio.

Estadão Conteúdo