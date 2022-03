Pai e filho morrem após baterem motos de frente no Maranhão

Pai e filho eram servidores públicos da cidade. Em nota, a prefeitura de Estreito lamentou as mortes e prestou solidariedade aos familiares

Pai e filho morreram, na manhã do último domingo (6), após as motocicletas em que estavam se chocar de frente no município de Estreito, no interior do Maranhão, a 750 quilômetros da capital São Luís.

Informações de moradores da localidade dão conta de que, depois de a mãe do rapaz passar mal, o pai, conhecido como Raimundo, 55, teria saído à procura do filho, Nonaelton, 28.

As motos que eles guiavam colidiram numa estrada na área rural nas imediações do povoado de Luiz Rocha.

Ainda não se sabe como exatamente aconteceu o acidente.

Nonaelton morreu no local. Raimundo chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Os corpos dos dois homens foram encaminhados para o IML (Instituto de Medicina-Legal) de Imperatriz. O velório e o enterro ocorreram na segunda-feira (7).

A esposa de Nonaelton, que estava na garupa da moto, foi socorrida com ferimentos leves e está bem. O nome e a idade dela não foram confirmados

Pai e filho eram servidores públicos da cidade. Em nota, a prefeitura de Estreito lamentou as mortes e prestou solidariedade aos familiares.