Padre é preso suspeito de estuprar adolescente autista na BA

A vítima foi um adolescente de 14 anos com transtorno do espectro autista

A Diocese de Juazeiro, localizada no norte da Bahia, decidiu afastar de suas atividades o padre que foi detido sob suspeita de estupro de vulnerável na última terça-feira (20). A vítima, um adolescente de 14 anos com transtorno do espectro autista, foi o centro dessa acusação.

Em comunicado oficial, a Diocese de Juazeiro expressou sua surpresa diante da denúncia e informou ter solicitado a abertura de um processo investigativo. Além disso, ofereceu apoio à vítima e aos seus familiares neste momento difícil.

O nome do padre envolvido não foi divulgado. Ele pertence a uma congregação sediada em Salvador, porém, estava atuando na paróquia de Juazeiro há aproximadamente um ano, desempenhando suas funções religiosas.

De acordo com informações da Polícia Civil, as investigações tiveram início em 4 de fevereiro, quando um membro da família da vítima reportou o ocorrido às autoridades. O período em que o adolescente foi vítima dos abusos não foi especificado.

Após a coleta de depoimentos, exames periciais e outras diligências, a polícia solicitou a prisão preventiva do acusado à Justiça, que prontamente acatou o pedido.