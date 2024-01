Operações na Terra Yanomami já destruíram 78 motores de garimpeiros apenas em 2024

A ação também apreendeu e destruiu duas aeronaves, cinco motobombas e 2,5 mil litros de combustível utilizados pelo garimpo

Ainda estamos em janeiro, mas o Governo Federal, através da Polícia Federal e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), já foi responsável pela destruição de duas aeronaves, 78 motores, cinco motobombas e 2.500 litros de combustível utilizados pelo garimpo, além de uma arma de fogo com munições e acessórios, coletes balísticos e rádios comunicadores.

Ao longo de 2023, as ações do Governo Federal resultaram na destruição de 39 aeronaves, 550 motores, 88 balsas, 52 barcos, 82 motores de popa e 5 mil metros de mangueira.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviou uma comitiva de governo à Terra Indígena Yanomami, em Auaris (RR), no dia 10 de janeiro. O grupo liderado pela ministra dos Povos Indígenas (MPI), Sonia Guajajara, contou com a participação da ministra do Meio Ambiente e da Mudança Climática (MMA), Marina Silva, e do ministro dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC), Silvio Almeida. Na visita técnica foram analisadas as condições atuais da região que foi uma das mais atingidas pelo garimpo ilegal.

As operações do Ibama foram retomadas no dia 11 de janeiro de 2024. Ao longo de 2023, foram lavrados pelo órgão 173 autos de infração, totalizando R$ 60.355.150,00 em multas, e mais 238 termos de apreensão com valor dos bens estimado em R$ 94 milhões.

No dia 16 de janeiro deste ano, a PF retomou a Operação Libertação – desencadeada durante todo o ano de 2023 na repressão a crimes ambientais na TI Yanomami. Apenas nessas ações foram bloqueados ou apreendidos mais de R$589 milhões.