Operação Tridente intensifica combate ao tráfico de drogas e armas no pré-Carnaval

Durante a ação de combate ao tráfico de armas, drogas e outros ilícitos foram executadas atividades de inspeção de bagagens e passageiros

Para a Garantia da Lei e da Ordem (GLO), a Receita Federal, a Marinha do Brasil e a Polícia Federal realizaram na última quarta-feira (31/01), a Operação Tridente no Porto do Rio de Janeiro, na Baía de Sepetiba, e em Santos, visando ao período pré-Carnaval.

Durante a ação conjunta de combate ao tráfico de armas, drogas e outros ilícitos foram executadas atividades de inspeção de bagagens e passageiros, com emprego de cães de faro, e inspeção de carga de importação e exportação.

Permanecem ainda de forma integrada as atividades de patrulhas e inspeções navais com abordagem às embarcações suspeitas na área de fundeio e nos canais de acessos ao Porto do Rio de Janeiro, Baía de Sepetiba e na região marítima do Porto de Santos.

Durante o trabalho também foram utilizados drones para reforçar o monitoramento de segurança. Cerca de 1.250 servidores da Receita Federal, militares da Marinha e agentes da Polícia Federal participaram da operação.

Ressalta-se que a Operação Tridente ocorre dentro do escopo da Operação “Lais de Guia”, que mantém ações preventivas de controle e patrulhamento dos Portos do Rio de Janeiro, Itaguaí e Santos, objetivando dissuadir as práticas do crime organizado e impedir o acesso de organizações criminosas aos pontos estratégicos de escoamento de mercadorias na região.

Esse tipo de atividade reforça o caráter interagências da “GLO do Mar” cujos esforços colaborativos e o respeito às competências de cada órgão contribuem para ações sinérgicas benéficas à sociedade.