Operação da Polícia Federal desmantela plano terrorista do Hezbollah no Brasil

O programa Fantástico da TV Globo divulgou imagens chocantes que revelam a vigilância sobre sinagogas e um cemitério israelita em Brasília

Em uma operação complexa, a Polícia Federal (PF) do Brasil desvendou uma trama terrorista liderada pelo Hezbollah libanês, visando a comunidade judaica no Distrito Federal. Segundo informações obtidas, brasileiros foram recrutados pelo grupo para executar ataques. A PF agiu prontamente após receber informações cruciais dos Estados Unidos, impedindo um ataque iminente.

Durante uma exibição no programa Fantástico, da Rede Globo, neste último domingo, foram divulgadas imagens chocantes que revelam a vigilância exercida por terroristas sobre sinagogas e um cemitério israelita em Brasília. Esses locais faziam parte de uma lista contendo oito endereços vinculados à comunidade judaica, encontrada com um suspeito detido pela PF no final de 2023. Além disso, detalhes sobre um rabino também foram levantados pelo grupo.

A prisão de Lucas Passos Lima, em novembro de 2023, foi um ponto de virada nas investigações. Lima, que havia visitado o Líbano por duas vezes, foi identificado como um dos brasileiros recrutados pelo Hezbollah, grupo sustentado pelo Irã e classificado como terrorista por diversas nações, incluindo Estados Unidos, França e Alemanha. A operação também foca em Mohamad Khir Abdulmajid, alvo da Interpol e peça-chave no esquema de recrutamento de brasileiros pelo grupo extremista.

Lucas e Mohamad enfrentam acusações de terrorismo e associação criminosa, com as investigações em curso. A PF continua a desvendar a rede de contatos e potenciais recrutados pelo Hezbollah no país.