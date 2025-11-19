Operação contra Comando Vermelho deixa 2 mortos na Vila Kennedy, no RJ

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

As polícias Militar e Civil realizam na manhã desta quarta-feira (19) mais uma etapa da Operação Contenção no Rio de Janeiro. Os policiais estão na Vila Kennedy, na zona oeste da cidade, em uma ação contra o CV (Comando Vermelho).

Dois homens apontados pela polícia como suspeitos foram mortos e outros 16, presos. Até o momento, dois fuzis, uma pistola e dois artefatos explosivos foram apreendidos.

De acordo com a Polícia Militar, a operação tem como objetivo enfraquecer a atuação de integrantes do Comando Vermelho principalmente em roubos e no desmanche de veículos na região. A ação mobiliza unidades subordinadas ao COE (Comando de Operações Especiais), além da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) da Polícia Civil e outras delegacias especializadas.

“Essa é mais uma etapa da Operação Contenção e mostra o combate ao Comando Vermelho, em suas diversas atividades delituosas. A facção se aproveita da expansão territorial para praticar toda gama de crimes, fortalecendo sua estrutura financeira. Por meio de investigação e ações estratégicas, estamos enfraquecendo a organização criminosa”, afirmou o secretário de Polícia Civil, delegado Felipe Curi.

Na terça-feira (18), as polícias Militar e Civil prenderam 21 pessoas sob suspeita de envolvimento com um grupo que fornece e viabiliza a instalação de barricadas em acessos a comunidades do estado.

Um dos presos foi Cosme Rogério Ferreira Dias, suspeito, segundo a polícia, de ser o principal responsável por fornecer o material para instalação das obstruções, geralmente feitas de concreto e aço.

Tratado nos materiais da Polícia Civil como “Mentor de Barricadas”, ele é dono de uma empresa que atuaria no comércio de peças de aço.