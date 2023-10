Onda Halloween ultrapassa fantasias e movimenta venda de meias, refrigerantes e maquiagem

Comum na cultura americana, que herdou a comemoração dos imigrantes irlandeses, o Halloween tem se tornado cada vez mais popular no Brasil

DANIELE MADUREIRA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Rogério Guimarães, 41 anos, ainda não sabe o que deve vestir no próximo dia 31. Mas o programa está garantido: sair com os filhos de 6 e 4 anos pelas ruas do condomínio onde mora, em Araraquara (SP), anunciando “doces ou travessuras”.

“Vou deixar que as crianças peçam, porque elas têm maior poder de convencimento”, brinca Guimarães, diretor de franquias da Lupo, que faz o programa de Halloween pelo segundo ano consecutivo.

“Acho que é uma festa divertida, democrática, capaz de unir gerações diferentes”, afirma o executivo da Lupo que, também pelo segundo ano, lança uma linha de meias temáticas, com figuras de múmias, morcegos, caveiras e abóboras, com venda restrita às mais de 500 franquias da rede. Para o Dia das Bruxas deste ano, a expectativa é vender 40 mil pares de meias, 33% acima da venda do ano passado.

Comum na cultura americana -que herdou a comemoração dos imigrantes irlandeses-, o Halloween tem se tornado cada vez mais popular no Brasil, fazendo com que mais empresas de consumo adotem o Dia das Bruxas no seu calendário de vendas.

Este ano, além da linha de meias Lupo, a Quem Disse Berenice lançou uma linha de maquiagens, a Fanta faz uma série de promoções com diversas redes de restaurantes para divulgar a Fanta Mistério, na cor vermelha, enquanto a fabricante espanhola de guloseimas Fini lançou pela primeira vez um produto local de Halloween. Até a Bauducco apresentou uma edição limitada do Kit Halloween, com seis produtos entre bolinhos e biscoitos.

Já a Líder Brinquedos lançou uma linha de bonecos colecionáveis Fandom Box da série Wandinha (Netflix), com direito até ao personagem Mãozinha.

A rede de loja de fantasias Abrakadabra, por sua vez, encomendou este ano um ônibus temático que circula até mês que vem por São Paulo, promovendo atividades em parques e espaços públicos, além da venda de produtos (veja roteiro abaixo).

“A pandemia ajudou a fazer com que o Halloween se tornasse um fenômeno no Brasil”, diz o diretor de varejo da Abrakadabra, Michael Smitas. “O fato de as pessoas ficarem em casa, ou restritas ao seu condomínio nos últimos anos, contribuiu para que a festa ganhasse relevância, uma forma de se divertirem em pequenos grupos”, diz ele, que viu as vendas para a data dobrarem entre 2019 e 2021.

Hoje o Halloween é a principal data da Abrakadabra, responsável por um terço do faturamento de mais de R$ 10 milhões da rede de sete lojas, que também conta com 30 pontos de venda em lojas parceiras. “Faturamos no Dia das Bruxas mais do que o dobro do Carnaval”, diz Smitas. O tíquete-médio da data na rede gira em torno de R$ 300, contra R$ 130 do Carnaval.

“No Carnaval, as pessoas não necessariamente saem de fantasia. Mas no Halloween a graça é sair fantasiado, tem mais venda de acessório, maquiagem e até de decoração para casa”, diz.

A executiva Mirele Martinez pretende decorar sua casa no condomínio onde mora, em Curitiba (PR), com o tema Halloween, junto com o filho, de 11 anos. “Todo mundo faz, você se sente um peixe fora d’água se não entrar na brincadeira”, diz ela, diretora de marketing de maquiagem da Quem Disse, Berenice?, uma das marcas do grupo Boticário.

Pela primeira vez, a Quem Disse, Berenice? lançou uma linha exclusiva para o Halloween: Lágrimas de Glitter Vermelho e duas opções do Bastão Duo. “São produtos multifuncionais, que podem servir como sombra, batom ou blush, por exemplo, para que a consumidora não gaste com o produto apenas para a data”, afirma Mirele.

Segundo a executiva, a Quem Disse, Berenice? percebeu nas redes sociais o interesse que a data despertava no público jovem, seu alvo. “Cresceu o número de festas com esta temática, onde os consumidores da geração Z [nascidos entre 1996 e 2010] e millennials [entre 1985 e 1995] fazem questão de irem maquiados.”

Para chamar a atenção para a linha, a rede, que conta com mais de 100 lojas no país, promove em 34 pontos de venda o serviço de maquiagem Halloween, ao custo de R$ 139,90. “Este valor pode ser 100% convertido em produtos da marca”, diz Mirele. De acordo com a executiva, a expectativa é que 20% da receita da rede em outubro venha da linha inspirada no Dia das Bruxas.

Lanche de graça para quem estiver vestido de fantasma

Já a fabricante espanhola de guloseimas Fini lançou pela primeira vez no Brasil um produto com a temática Halloween. “Em anos passados, importamos linhas da Espanha para a data. Mas este ano percebemos que haveria uma demanda mais consistente”, diz Valmir Feil, diretor geral da Fini Brasil.

A linha de marshmallows Mashboo foi lançada nas versões 250g e 80g. “Fizemos uma pré-venda com varejistas e tivemos que aumentar a produção em 120% sobre o que estava previsto”, diz Feil. A marca, que está presente em cerca de 500 mil pontos de venda no país, soma também 250 franquias, onde são vendidas sacolinhas com o tema Halloween, para ajudar as crianças a arrecadar os doces.

“Hoje o Halloween é a nossa Páscoa”, diz Feil. A companhia exporta para mais de 100 países e tem duas fábricas -uma em Murcia, na Espanha, e outra em Jundiaí (SP). A Fini não revela faturamento, mas o Brasil é responsável por metade das suas vendas.

Já a Fanta, marca da multinacional americana Coca-Cola, realiza pelo terceiro ano consecutivo ações envolvendo o Dia das Bruxas. “O Halloween é uma data comemorativa que desperta um espírito lúdico, o que tem conquistado o coração dos brasileiros nos últimos anos”, diz Ted Ketterer, diretor de marketing da Coca-Cola Brasil.

Em todo o país, a empresa promove ativações com marcas parceiras, a fim de divulgar a edição limitada de Fanta Mistério, vermelha, com gosto de melancia, com foco na geração Z. As ações incluem venda de combos temáticos no Bob’s (duas lojas da rede foram decoradas com o tema), Domino’s, Giraffas, BR Mania e uma promoção com Cinemark.

O Burger King, por sua vez, lançou em parceria com a Heinz o sanduíche BK Heinz Sobrenatural, com uma promoção: quem for vestido de fantasma no sábado (28), entre 11h e 17h, em um dos drive-thrus que participam da ação, leva um sanduíche de graça. Para conferir as lojas, é preciso baixar o aplicativo da rede de hamburguerias. Na capital paulista, são cerca de 40 restaurantes.

Para crianças, caça aos doces; para adultos, drinks à base de gin

A vontade de celebrar desencadeada no pós-pandemia não é o único fator que pode ter contribuído para a popularização do Halloween no Brasil. Uma suspeita é que a proliferação de escolas bilíngue no país – e, consequentemente, a maior divulgação dos costumes americanos- esteja ajudando o dia 31 de outubro a entrar oficialmente no calendário brasileiro de festas (a despeito de a data já contemplar o Dia do Saci, criado por meio de um projeto de lei para valorizar o folclore nacional).

Também o sucesso de séries como Wandinha (Netflix) ajudou a consolidar o lado divertido do terror. A fantasia da filha mais velha da Família Adams, por sinal, é a mais vendida na Shopee no Brasil. De acordo com a empresa, na comparação de setembro deste ano com o mesmo período em 2022, os pedidos com fantasias de Halloween aumentaram 17% no aplicativo. Já as pesquisas por acessórios e decorações subiram mais de 35%.

Os cinco fantasias mais vendidas da plataforma online são: Wandinha (a partir de R$ 129), Pânico (a partir de R$ 59), Chucky (a partir de R$ 149), Noiva Cadáver (a partir de R$ 189) e Freddy Krueger (a partir de R$ 149).

O clima de diversão aterrorizante chegou até mesmo a hotéis de alto padrão. O Hilton Barra Rio de Janeiro oferece nos seus dois bares, Abelardo Bar e Rooftop Bar, dois drinks autorais: o “Beijo do Vampiro” e a “Bruxa de Black”, feitos à base de gin. As bebidas estarão disponíveis até 31 de outubro, a R$ 42 cada uma.

Os shoppings, por sua vez, oferecem caça aos doces ao público infantil, com inscrições feitas nos respectivos sites. Neste sábado (28), a ação acontece no Shopping Santa Cruz, em São Paulo, em parceria com a Arcor, das 12h às 20h. No Rio Sul, na capital fluminense, a diversão também acontece no sábado, das 15h às 18h.

Já no Mooca Plaza e no Jardim Pamplona Shopping, ambos em São Paulo, a caça aos doces acontece tanto no sábado quanto no domingo (29).

O ônibus temático da varejista de fantasias Abrakadra tem ações até 5 de novembro. Neste sábado, a atração estará no parque Burle Marx, em São Paulo. Entre 31 de outubro e 5 de novembro, o ônibus promoverá oficinas no Museu da Imaginação, também na capital paulista.