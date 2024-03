Onda de calor fará capital paulista atingir 36°C até o fim da semana

Como não há nuvens, a radiação atinge com maior intensidade a superfície da Terra. O resultado é a elevação das temperaturas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de “perigo” e “grande perigo” para ondas de calor nas regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste. Ao longo da semana, os termômetros poderão ultrapassar 30°C em várias cidades dessas regiões. Em São Paulo, as maiores temperaturas devem ocorrer no interior.

Uma onda de calor é caracterizada quando a temperatura fica 5°C acima da média. Helena Turon Balbino, meteorologista do Inmet, explica que o fenômeno é provocado por uma alta pressão atmosférica, que faz com que o ar desça para a superfície. Isso dificulta o surgimento de nuvens, já que elas precisam de ar para se formar, e deixa o tempo seco. Como não há nuvens, a radiação atinge com maior intensidade a superfície da Terra. Somado a isso, há mais moléculas perto da superfície, o que aumenta a pressão e faz com que o ar se comprima. O resultado é a elevação das temperaturas.

Como agravante, pela pressão exercida, as frentes frias do mar não conseguem chegar ao interior do Brasil e ficam mais restritas à costa do País. No continente sul-americano, o epicentro do calor está no Paraguai, que não conta com o alívio das temperaturas mais amenas trazidas pela influência marítima.

O verão termina no próximo dia 20. Com a proximidade do outono, as temperaturas deveriam ficar mais amenas nesta época do ano, o que não deve ocorrer por causa da nova onda de calor.



SÃO PAULO

Por enquanto, diz Helena, em São Paulo a elevação de temperaturas terá maiores impactos no norte do Estado, que está sob alerta de “grande perigo” do Inmet. Já na costa sul e na região metropolitana da capital, o Inmet classificou a situação climática como de “perigo”. “A gente vai revendo esse aviso todo dia. Por enquanto, o calor ainda não está na capital. Mas pode ser que chegue mais para o final da semana”, avisa Helena.

Conforme a empresa meteoblue, na capital paulista a temperatura deve ficar hoje entre 19ºC e 32ºC. Amanhã, a mínima prevista é de 21°C e a máxima, de 33°C. Já na sexta deve ficar entre 22°C e 34°C, e, no sábado, entre 22°C e 36°C.

Entre os fatores relacionados à diferença de temperatura no litoral e na capital em comparação com o interior estão os ventos marítimos que alcançam menos essa região, já que o mar esquenta e esfria em uma velocidade menor do que a terra. “Ele (vento) vai deixar a temperatura mais uniforme no litoral”, explica. Helena ressalta que as ondas de calor no verão brasileiro são recorrentes. Neste ano, houve menos elevações de temperatura por causa das chuvas e pelo arrefecimento do fenômeno El Niño.



HIDRATAÇÃO

Nos dias de calor intenso, é recomendado hidratação e evitar exposição prolongada ao sol entre 10h e 16h. Também é importante usar roupas leves e frescas e aplicar protetor solar com frequência, além de prestar atenção a sinais de exaustão e insolação, como tontura e náuseas.

