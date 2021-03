Obra recém-inaugurada por Bolsonaro desaba, no Ceará

O trecho faz parte do novo Anel Viário de Fortaleza, inaugurado no início de fevereiro pelo presidente Jair Bolsonaro

A ponte sobre o Rio Gavião, na BR-020, no Ceará, veio a desabar nesta terça-feira (23). O trecho faz parte do novo Anel Viário de Fortaleza, inaugurado no início de fevereiro pelo presidente Jair Bolsonaro.

Veja imagens do desabamento:

A Superintendência de Obras Públicas (SOP), órgão vinculado ao governo do Ceará, deve averiguar o ocorrido.

Sobre a obra

A obra de duplicação dos 32 quilômetros do Anel Viário de Fortaleza é feita por meio de um convênio entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e a SOP. A autarquia é responsável pela aprovação dos projetos e repasse de recursos. Já à SOP cabe a execução e a fiscalização dos serviços.

Orçada em R$ 257 milhões, a obra está com todos os recursos financeiros assegurados pelo Ministério da Infraestrutura, o que vem garantindo a continuidade dos trabalhos. A previsão é de que todos os trechos sejam finalizados e entregues à população ainda em 2021.