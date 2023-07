O que muda com a nova lei da igualdade salarial entre homens e mulheres

Será feito um reforço na fiscalização contra a discriminação salarial entre homens e mulheres, com a criação de canais específicos de denúncia

Foi sancionada ontem (3) a lei da igualdade salarial, que estabelece novas regras para que homens e mulheres tenham o direito garantido de receber a mesma remuneração pelo mesmo trabalho realizado.

Dentre os principais pontos dessa nova legislação estão a obrigação de transparência das empresas sobre quanto pagam aos funcionários e a aplicação de multa para quem descumpre a regra. De acordo com Danielle Corrêa, procuradora do Ministério Público do Trabalho, as medidas tomadas são para que a igualdade seja buscada.

As novas medidas visam também incentivar a formação e capacitação de mulheres, para que possam evoluir no mercado em condições iguais aos homens. Elas alteram o artigo 461 da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), foi proposta pela Presidência da República e tramitou em regime de urgência no Congresso.

Será feito um reforço na fiscalização contra a discriminação salarial entre homens e mulheres, com a criação de canais específicos de denúncia.