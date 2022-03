Nuvem de areia deve chegar ao Brasil

Ainda segundo a Administração, um material particulado sobre o Oceano Atlântico foi identificado no último domingo

Uma nuvem de areia vinda do deserto do Saara pode estar se aproximando da costa do Brasil, de acordo com a Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos (NOAA).

Ainda segundo a Administração, um material particulado sobre o Oceano Atlântico foi identificado no último domingo (06). A areia deve avançar e alcançar o continente da América do Sul e Caribe nos próximos dias. As informações foram divulgadas pelo Serviço de Monitoramento Atmosférico Copernicus da União Europeia.

Com a chegada no continente, a areia pode provocar impactos climáticos temporários, tornando o ar extremamente seco e, consequentemente, inibindo ciclones tropicais, como tempestades tropicais.

Ainda assim, um estudo baseado nos dados da NASA mostra que a poeira é benéfica para a Floresta Amazônica, já que os componentes presentes entre as partículos de areia podem abastecer muitas espécies locais.