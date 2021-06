Nove capitais têm suspensão total ou parcial da primeira dose da vacina contra Covid-19

Já capitais como Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Cuiabá e Rio Branco restringiram a grupos seletos devido ao estoque reduzido

Nove capitais estão com a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 suspensas ou reservadas apenas para alguns grupos nesta quarta-feira (23) e à espera de novas doses, como mostra levantamento feito pelo jornal Folha de S.Paulo. Em Aracaju, João Pessoa, Campo Grande e Salvador, a falta de imunizantes levou à suspensão total desta fase. Já capitais como Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Cuiabá e Rio Branco restringiram a grupos seletos devido ao estoque reduzido.

Porto Alegre registrou falta de vacinas para a primeira dose ainda na terça à tarde em alguns dos principais postos de vacinação. A capital gaúcha ampliou o público para pessoas com 50 anos ou mais nesta semana. Na quarta, quem procurou postos para a primeira dose não encontrou vacinas. A capital gaúcha seguiu atendendo apenas acamados, um número pequeno de pacientes, e quem fez agendamento para a vacinação noturna (das 18h às 21h), que começou nesta semana com doses que foram reservadas. A previsão é vacinar 180 pessoas por dia nesse sistema.

Com a ampliação da faixa etária, a procura pelas primeiras doses aumentou, segundo Caroline Schirmer, diretora de atenção primária da Secretaria de Saúde de Porto Alegre. A capital segue com a aplicação de segunda dose, mas está perto do fim do estoque, e ainda não há confirmação de data para novas remessas. “O Brasil tem muita capacidade para vacinação, por todo o histórico de calendário vacinal, então, para Porto Alegre e outros municípios, fazer a vacinação é uma questão tranquila e conseguiríamos fazer de maneira mais célere”, diz a diretora.

“Falta dose. A gente acaba fazendo as demais atividades da atenção primária, mas para a vacina a gente precisa das doses.” Em Florianópolis, onde a vacinação foi suspensa na terça, a prefeitura seguia aplicando a primeira dose apenas aquelas reservadas a grávidas, lactantes e puérperas, com horário marcado– apenas 150 no total. Rio Branco e Cuiabá adotaram medida semelhante nesta quarta.

A capital de Mato Grosso suspendeu a vacinação nesta quarta para todas as faixas etárias e categorias profissionais e segue somente com uma cota de menos de 2.000 unidades de Coronavac, reservada para lactantes. Cuiabá estava vacinando pessoas com 50 anos ou mais. O único posto de vacinação com doses disponíveis registrou movimento durante todo o dia, após o anúncio. A Secretaria da Saúde de Cuiabá acredita que a capital deve receber novo lote de imunizantes na próxima sexta.

Em Curitiba, apesar de a vacinação não ter paralisado, ela segue apenas para trabalhadores da educação básica e do ensino superior com 18 anos ou mais. Isso porque a quantidade de doses disponíveis não permite que a capital abra a imunização para novas faixas etárias. Aracaju, João Pessoa, Campo Grande e Salvador suspenderam todas as primeiras doses no início da semana.

João Pessoa parou ainda na segunda-feira e aguarda novas doses para retomar as primeiras doses, mas segue vacinando a segunda. A previsão em Salvador é de retomada na sexta-feira, mas a prefeitura diz que aguarda posicionamento do Ministério da Saúde sobre a data de encaminhamento de novas vacinas. Campo Grande está há três dias com a vacinação contra a Covid-19 suspensa para novos públicos e também aguarda a chegada de novas remessas para retomar a imunização, o que prevê ocorrer nesta quinta-feira. Além dos grupos prioritários, a capital iniciou a vacinação para pessoas com 46 anos ou mais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apesar disso, Mato Grosso do Sul é o estado do país que mais vacinou proporcionalmente à população. Mais da metade do público-alvo recebeu a primeira dose e 20% dos sul-mato-grossenses estão com o ciclo completo da imunização. Aracaju, que conseguiu atingir a faixa etária dos 40 anos com a vacina, também segue com os trabalhos suspensos. Segundo a prefeitura, 100% das doses enviadas para a capital foram aplicadas. A situação é preocupante principalmente porque 98% das UTIs da cidade estão ocupadas.

Na terça, São Paulo também teve a vacinação da primeira dose suspensa, mas foi retomada nesta quarta para pessoas a partir de 49 anos. Também nesta quarta, o site para agendamento de vacinação do Distrito Federal trazia um aviso: “aguardar nova disponibilidade de vagas”. Em seu perfil no Instagram, o governador Ibaneis Rocha (MDB) disse que espera novas doses entre quarta e quinta.

As informações são da FolhaPress