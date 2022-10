Nova pesquisa Ipec será divulgada hoje (24)

Na última pesquisa do instituto, divulgada na segunda passada, Lula (PT) aparecia com 50% dos votos totais, enquanto Bolsonaro ficou com 43%

Faltando menos de uma semana para o segundo turno das eleições, os candidatos à Presidência da República fazem os últimos esforços em busca de votos. E nesta segunda-feira (24), às 18h, o g1 e a GloboNews vão divulgar o resultrado da quarta pesquisa de intenção de voto do Ipec. Na última pesquisa do instituto, divulgada na segunda-feira passada, Lula (PT) aparecia com 50% dos votos totais, enquanto Bolsonaro ficou com 43%. Brancos e nulos eram 5%, e não sabe/não respondeu correspondiam a 2%. Já nos votos válidos, Lula estava com 54%, ante 46% do atual presidente. O segundo turno está marcado para o dia 30 de outubro, no próximo domingo. Na primeira fase das eleições, o petista ficou na frente, levando 48,43% dos votos. O atual presidente apareceu pouco atrás, com 43,20%.