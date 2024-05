Nível do Guaíba continua acima dos 4 metros neste domingo (26)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O nível do lago Guaíba continua acima dos 4 metros na manhã deste domingo (26). Chegou a 4,13 metros às 5h15 no cais Mauá, em Porto Alegre, onde a cota de inundação é de 3 metros.

A previsão indica cheia duradoura, com manutenção dos níveis elevados nos próximos dias, segundo o IPH (Instituto de Pesquisas Hidráulicas) da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul).

O cenário mostra que os níveis devem oscilar em torno da marca dos 4 m e devem ocorrer elevações em consequência dos ventos e chuvas previstos para a próxima semana.

O lago Guaíba atingiu o nível de 5,33 m no último dia 2, superando o recorde histórico de 4,76 m da enchente de 1941. Desde então, as águas estavam baixando lenta e constantemente, mas nesta sexta-feira houve repique.

A capital do Rio Grande do Sul registra o maior volume de chuva para um mês, ao menos desde 1916, quando começaram as medições. A informação é da Defesa Civil gaúcha a partir de dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

De acordo com o órgão municipal, até sexta-feira (24), a cidade acumulou o volume de 486,7 mm de chuva no mês. A marca supera os 447,3 mm de setembro do ano passado, quando o Rio Grande do Sul também foi castigado por temporais.

Maiores volume de chuva em um mês em Porto Alegre (desde 1916)

486,7 mm – maio de 2024 (até o dia 24)

447,3 mm – setembro de 2023

403,6 mm – junho de 1944

386,6 mm – abril de 1941

365,6 mm – junho de 1982

Maiores volume de chuva para o mês de maio em Porto Alegre (desde 1916)

486,7 mm – ano 2024 (até o dia 24)

405,5 mm – ano 1941

294,7 mm – ano 1942

268,6 mm – ano 1984

245,1 mm – Ano 2019