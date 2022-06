Naufrágio de barco que seguia para Fernando de Noronha deixa 4 desaparecidos

Dois navios da Marinha atuam nas buscas pela embarcação próximo à costa do município de Cabedelo, na Paraíba

José Matheus Santos

Recife, PE

Uma embarcação de carga naufragou nesta quarta-feira (22) na costa brasileira enquanto se dirigia do Recife para o arquipélago de Fernando de Noronha. Quatro pessoas estão desaparecidas.

Operado pela empresa Jaqueline Segundo, o barco saiu do Porto do Recife às 14h20 desta terça-feira (21) com destino a Noronha levando cem toneladas de materiais diversos.

Segundo o Porto do Recife, o desaparecimento ocorreu por volta das 4h30 da madrugada desta quarta-feira, quando a tripulação perdeu contato com o continente. A previsão era de que a chegada ao arquipélago acontecesse às 6h da quinta.

Dos tripulantes que estavam no barco, quatro foram resgatados com vida e em bom estado de saúde e os outros quatro continuam desaparecidos, conforme a Capitania dos Portos declarou no fim da tarde desta quarta.

A embarcação é denominada Thaís e costumava atracar no Porto do Recife a cada duas semanas para embarcar suprimentos para Fernando de Noronha.

Dois navios da Marinha atuam nas buscas pela embarcação próximo à costa do município de Cabedelo, na Paraíba, onde chovia na tarde desta quarta. Uma aeronave da Força Aérea Brasileira também auxilia.

De acordo com o agente da embarcação, a manutenção estava em dia e a carga não excedia o limite permitido.

A reportagem entrou em contato com a Capitania dos Portos, mas não recebeu resposta até a publicação deste texto.