Mulher tem corpo incendiado em estação de trem no Rio, e estado é gravíssimo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Uma mulher foi atacada por um homem e teve o corpo incendiado em uma plataforma da estação de trem de Augusto Vasconcelos, na zona oeste do Rio, nesta segunda-feira (8).

Estado de saúde da vítima é “gravíssimo”. Informação foi confirmada à reportagem pela Secretaria Municipal de Saúde. Ela está internada no Hospital Municipal Rocha Faria e passou por cirurgia de emergência. No momento, a vítima não tem condições clínicas para transferência para unidade especializada.

O homem que ateou fogo na mulher fugiu pelos trilhos. A Polícia Militar do Rio de Janeiro foi acionada para a ocorrência e informou que ao chegar no local a vítima estava sendo socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Ninguém foi preso.

Pessoas que estavam na estação no momento do crime registraram o corpo da mulher pegando fogo. Em vídeos publicados nas redes sociais, passageiros gritam: “Pega ele”, em referência ao criminoso.

A SuperVia diz que uma equipe chamou os bombeiros e demais autoridades. À reportagem os bombeiros informaram que foram acionados por volta das 13h55. “Estamos acompanhando de perto a situação.

Lamentamos o ocorrido e esperamos a rápida recuperação da vítima”, destacou a SuperVia.

O caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande). Diligências estão em andamento para localizar o autor do crime, disse a Polícia Civil.