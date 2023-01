Mulher tem bumbum necrosado após cirurgias

A vítima já havia feito cirurgias malsucedidas com a mesma médica. Ela registrou boletim de ocorrência para investigação por lesão corporal

Joana Darque da Silva Montel, de 30 anos, denuncia que teve várias cicatrizes no corpo e parte do bumbum necrosado após fazer cirurgias com a médica Lorena Duarte Rosique, em Goiânia. A paciente é também técnica em enfermagem e fez um procedimento estético no bumbum em 13 de dezembro do ano passado.

No entanto, a cirurgia evoluiu para uma infecção. Ela registrou boletim de ocorrência na polícia e pede investigação por lesão corporal.

Histórico de cirurgias

Joana Montel começou a fazer cirurgias plásticas em 2021. Ela fez lipoaspiração na barriga e colocou próteses nos seios com a médica Lorena Rosique. Na experiência, ela também teve complicações e procurou a médica para reparar os procedimentos.

De acordo com a paciente, as cirurgias reparadoras foram feitas, mas não corrigiram as deformidades. Ela ficou com cicatrizes grandes na barriga e perdeu parte das aréolas dos seios.

Registro de médica reativado

A médica Lorena Duarte teve o registro de médica (CRM) interditado pelo Conselho Regional de Medicina de Goiás (Cremego), em fevereiro do ano passado, após denúncias de pacientes que também tiveram cirurgias malsucedidas. Porém ela voltou a operar quando o registro foi reativado um mês depois pelo Conselho Federal de Medicina (CFM).

Há pelo menos 18 processos tramitando contra a médica no site do Tribunal de Justiça de Goiás, a maioria sob sigilo.