Mulher que chamou ex-nora de ‘galinha preta’ é condenada por racismo

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, condenou, nesta sexta-feira, 04, uma mulher pelo crime de injúria racial. Ela enviou uma mensagem ofensiva à sua ex-nora, xingando ela de “galinha preta”.

Segundo a acusação, a sogra teria ferido a dignidade da ex-nora quando a ofendeu utilizando elementos referentes à sua raça e cor.

A denúncia afirma que a mulher admitiu ter enviado a mensagem. No entanto, defendeu sua absolvição sob a alegação que sua conduta não pode ser considerada um crime, pois apenas respondeu às ofensas que sofreu da vítima.

O juiz titular 2ª Vara Criminal do Gama entendeu que, de acordo com a situação e os xingamentos ditos, a acusada teve real intenção de ofender.

A vítima estava no hospital cuidando do filho da acusada no momento em que recebeu as mensagens.

A sogra foi condenada 1 ano de prisão, além de multa, pela prática do crime de injúria racial. Inconformada, a ré recorreu.

Contudo, os desembargadores afastaram todos os argumentos da defesa e mantiveram a condenação.

O colegiado explicou que “Ainda que a defesa argumente que a vítima provocou a acusada e, só a partir de então a ré agiu em retorsão, não foi o que restou comprovado nos autos. E mesmo que assim o fosse, as discussões acaloradas não podem servir de escudo para condutas visivelmente ofensivas ao ordenamento pátrio.”