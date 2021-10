Mulher é presa com 9 kg de cocaína dentro de velas religiosas no aeroporto de Guarulhos

Servidores da Receita Federal selecionaram duas malas pertencentes a uma passageira que embarcaria em voo para Etiópia

SÃO PAULO, SP

Uma nigeriana, de idade não informada e com RNE (Registro Nacional de Estrangeiro), foi presa em flagrante com 9 kg de cocaína na madrugada desta quinta-feira (21), no aeroporto internacional de Cumbica, em Guarulhos (Grande São Paulo). De acordo com a Polícia Federal, ela escondeu a droga em 18 velas religiosas.



Servidores da Receita Federal, que atuam com o auxílio de cães farejadores, selecionaram duas malas pertencentes a uma passageira que embarcaria em voo para Addis Ababa, na Etiópia, em razão da indicação do animal. As malas foram submetidas à fiscalização indireta, por meio do raio-X, e as imagens revelaram substância orgânica dentro de vários objetos. A presa será apresentada à Justiça Federal, onde responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas.