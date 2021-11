MTST fará marcha contra a fome no sábado em SP com Boulos e padre Julio

Ela sairá do entorno da estação Paraíso do metrô e terminará na Sé, onde será realizado ato com a presença de Boulos e padre Julio Lancelotti

Camila Mattoso

São Paulo, SP

O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e a Frente Povo Sem Medo realizarão uma marcha contra a fome no sábado (13), em São Paulo.

Ela sairá do entorno da estação Paraíso do metrô, às 13h, e terminará na Sé, onde será realizado ato com a presença de Guilherme Boulos (PSOL) e padre Julio Lancelotti. Os organizadores afirmam esperar a presença de cerca de 20 mil pessoas.

No final de setembro, o MTST fez um protesto no edifício-sede da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), na região central da capital.

Na ocasião, a ideia foi a de fazer uma manifestação simbólica para evidenciar a agudização do problema da fome no Brasil atualmente, que ocorre de maneira simultânea ao enriquecimento dos estratos mais ricos do país, explicaram os organizadores.

Na base do processo, afirmaram, estão as políticas do governo Jair Bolsonaro.

Dados do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, conduzido pela Rede Penssan (Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional), mostraram que a fome atingiu 19 milhões de brasileiros na pandemia em 2020.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Eles estão entre as 116,8 milhões de pessoas que conviveram com algum grau de insegurança alimentar no Brasil nos últimos meses do ano, o que corresponde a 55,2% dos domicílios.