MT, PR e RO ainda têm bloqueios; acompanhe as estradas

As rodovias de Mato Grosso, Paraná e Rondônia ainda têm pontos de bloqueio na manhã desta terça-feira (8), segundo a PRF

DANIELA ARCANJO

SÃO PAULO, SP

As rodovias de Mato Grosso, Paraná e Rondônia ainda têm pontos de bloqueio na manhã desta terça-feira (8), segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

No Paraná, manifestantes obstruíram completamente a BR-373, na altura de Prudentópolis. Em Mato Grosso, onde há três pontos de bloqueio total, a PRF não informou os locais de protesto. Rondônia tem interdições parciais.

Os bloqueios das rodovias são um protesto contra o resultado das eleições deste ano, que deram vitória para Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As manifestações, que pedem uma intervenção militar, fecharam mais de 300 pontos das rodovias na semana passada e diminuíram após o presidente Jair Bolsonaro (PL) publicar, na noite de quarta-feira (2), um vídeo pedindo a seus apoiadores para liberarem as estradas.

A ação de bolsonaristas causou transtornos por todo o país e provocou desabastecimento de produtos em algumas localidades. Associações do setor de varejo se movimentaram para garantir os estoques de medicamentos e alimentos.

No setor de restaurantes, a situação mais preocupante foi em Santa Catarina. O estado que liderou as manifestações na semana passada começou a segunda-feira (7) com todas as suas rodovias federais liberadas. No meio da manhã, porém, a PRF do estado informou que manifestantes bloquearam totalmente o km 139 da BR-470, em frente à Havan de Rio do Sul (SC). No fim da tarde, o trânsito no trecho havia sido liberado novamente, mas só após confronto com a polícia.

No Paraná, houve falta de carne e pescados. No Tocantins e em alguns estados do Nordeste, faltaram insumos, disse a Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) na semana passada.

A associação informou que, em outras localidades, houve alerta para possíveis atrasos e cancelamentos de entregas. Paulo Solmucci, presidente-executivo da Abrasel, acredita que a situação não foi pior porque muitos bares e restaurantes já tinham abastecido significativamente os estoques por causa do feriado.

Nos últimos dias, bolsonaristas convocaram a população para uma “greve geral”, em que pedem adesão de empresários. O apelo não surtiu efeito: não houve fechamentos de indústrias ou lojas que tenham sido notificadas ao Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), à Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) ou à FecomércioSP.

AMAPÁ sem ocorrências

ACRE sem ocorrências

ALAGOAS sem ocorrências

AMAZONAS sem ocorrências

BAHIA sem ocorrências

CEARÁ sem ocorrências

DISTRITO FEDERAL sem ocorrências

ESPÍRITO SANTO sem ocorrências

GOIÁS sem ocorrências

MARANHÃO sem ocorrências

MINAS GERAIS sem ocorrências

MATO GROSSO 3 bloqueios totais 2 bloqueios parciais

MATO GROSSO DO SUL sem ocorrências

PARÁ BR-163, km 312, em Novo Progresso. Bloqueio parcial

PARAÍBA sem ocorrências

PERNAMBUCO sem ocorrências

PIAUÍ sem ocorrências

PARANÁ BR-373, km 267, em Prudentópolis. Bloqueio total

RIO DE JANEIRO sem ocorrências

RIO GRANDE DO NORTE sem ocorrências

RONDÔNIA BR-364, km 16, em Vilhena BR-364, km 383, em Ouro Preto do Oeste BR-364, km 234, em Cocoal BR-364, km 512, em Ariquemes BR-364, km 514, em Ariquemes

RORAIMA sem ocorrências

RIO GRANDE DO SUL sem ocorrências

SANTA CATARINA sem ocorrências

SERGIPE sem ocorrências

SÃO PAULO sem ocorrências

TOCANTINS sem ocorrências