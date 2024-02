MPF denuncia 41 pessoas por tráfico transnacional de drogas

O trabalho resultou em outras diversas apreensões, totalizando cerca de 100 toneladas de drogas, e a denúncia de 41 pessoas

O Ministério Público Federal (MPF) ajuizou três denúncias no âmbito da Operação Cartage, que apura o tráfico transnacional de drogas. A investigação começou em 2021, quando houve a apreensão de 24 toneladas de maconha em Santa Catarina.

O trabalho resultou em outras diversas apreensões, totalizando cerca de 100 toneladas de drogas, e a denúncia de 41 pessoas. Foi apurado que o entorpecente ingressava no Brasil pela fronteira entre as cidades de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e Ponta Porã, Mato Grosso do Sul.

Após essa internalização, a maconha era transportada dentro de caminhões bitrem, oculta em meio a outros produtos lícitos, como cereais em grãos, por exemplo, e levada para Santa Catarina até a região da Grande Florianópolis, onde era armazenada e distribuída.

As 41 pessoas foram denunciadas pela prática dos crimes de tráfico transnacional de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Além da aplicação das penas previstas para cada um dos crimes praticados, o MPF requereu ainda a condenação de todos os acusados ao pagamento de, no mínimo, R$ 10 milhões a título de reparação pelo dano moral coletivo. Segundo os procuradores que integram o Gaeco/MPF, o dano moral se deve à elevada quantidade de droga objeto de tráfico pela organização criminosa bem como pela grave lesão à sociedade, causada pela substância ilícita, especialmente à saúde pública.

A operação contou com o apoio dos integrantes do Grupo Especializado de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPF) em Santa Catarina.