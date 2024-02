Motorista morre após carreta cair de viaduto no Rodoanel, em SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Um motorista morreu após a carreta que ele conduzia cair de um viaduto na tarde desta segunda-feira (26), na Estrada Ecoturística de Parelheiros, no bairro de Parelheiros, na zona sul de São Paulo.

Informações iniciais apontam que motorista teria perdido o controle da carreta enquanto trafegava sobre um viaduto no Rodoanel. O veículo se chocou contra um muro de contenção, tombou e caiu na Estrada Ecoturística de Parelheiros, que passa embaixo da pista, informou a concessionária SPMar. Não se sabe porque o motorista perdeu o controle da carreta.

Acionamento foi para o capotamento de caminhão e fogo. O motorista ficou preso nas ferragens, segundo o Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar também foi acionada, informou a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo.

Quatro viaturas dos bombeiros foram deslocadas para atendimento da ocorrência. O fogo foi extinto e houve a confirmação do óbito do motorista no local. A identidade e idade do trabalhador não foram reveladas. A SSP-SP informou que carreta transportava maquinário.

Populares gravaram a atuação dos bombeiros. Os registros mostram os bombeiros extinguindo o fogo no local do acidente. É possível observar um poste e fios caídos na via.

A ocorrência será encaminhada para a Polícia Civil para registro de boletim de ocorrência.