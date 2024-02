Mossoró: equipe de buscas encontra pegadas e roupas

Segundo os investigadores, os objetos teriam sido roubadas em uma casa a cerca de 7km do presídio na noite de quarta-feira (14), mesmo dia da fuga

As equipes que procuram os dois fugitivos da penitenciária federal do Rio Grande do Norte encontraram, na madrugada desta sexta-feira (16), os principais rastros deixados pelos presos. Na zona rural de Mossoró, no meio do mato, foram descobertas pegadas e peças de roupa, toalha e lençol.

Segundo os investigadores, os objetos teriam sido roubadas em uma casa a cerca de 7km do presídio na noite de quarta-feira (14), mesmo dia da fuga. As equipes acreditam que a dupla continua na área e concentra as buscas em um raio de 15km em torno da penitenciária.

Os fugitivos são Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça. Ambos são ligados ao Comando Vermelho, facção de Fernandinho Beira-Mar, que também está preso na unidade.

A fuga da dupla foi a primeira registrada na história do sistema penitenciário federal, criado em 2006. Atualmente, o sistema conta com cinco presídios.