Mortes na estrada podem ficar abaixo de 5 mil neste ano

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apresentou, nesta segunda-feira (26), novos números sobre mortes e fiscalizações no trânsito das rodovias do país até este último fim de semana. De acordo com a corporação, a quantidade de vítimas em 2022 poderá ser menor que o número registrado nos últimos quatro anos, que mantiveram padrão de mortes acima de 5 mil.

Em 2022, até o último domingo (25), foram registradas 3.834 mortes no trânsito – em 2021 foram 5.478, número mais alto desde 2018. Em 12 anos, porém, até o momento, a quantidade de vítimas fatais em acidentes de trânsito caiu em cerca de 55,5%, contra 8.623 registradas em 2010.

Até o último sábado (24), a corporação fiscalizou 3,6 milhões de veículos; 4,2 milhões de pessoas; realizou mais de 2 milhões de testes de etilômetro – ou bafômetro –; educou mais de 1,4 milhão de pessoas no trânsito e prendeu 11.699 indivíduos por crimes de trânsito. Os números foram apresentados na finalização da Semana Nacional do Trânsito (SNT) e no lançamento do novo aplicativo da PRF.

Esteve presente na cerimônia o ministro de Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, que destacou o empenho dos policiais rodoviários para a manutenção da paz e prevenção de acidentes nas estradas do Brasil. Ele reforçou os desafios a serem enfrentados. “Precisamos continuar firmes nesse trabalho de excelência da PRF. Tenho certeza de que muito em breve diminuiremos mais as estatísticas [de mortes, crimes e acidentes]”, disse Torres.

PRF Brasil

Também nesta segunda-feira, a corporação lançou o aplicativo “PRF Brasil”. O novo recurso tecnológico da corporação, que já pode ser encontrado em todas as plataformas de download de aplicativos, visa facilitar o atendimento à população na declaração de acidentes rodoviários e em ocorrências de crimes nas estradas do país, como extravio de carga, furto e roubo de caminhões, entre outros objetivos.

“Gostaria de parabenizar a corporação pelo aplicativo. É mais uma ferramenta importante para facilitar a vida do cidadão, o trabalho da PRF, e a vida dos caminhoneiros nas estradas, porque proporcionará um atendimento mais célere e uma oportunidade a mais de vida, de sair de um crime, de um assalto ou de outra situação difícil. Os policiais da PRF têm ajudado muito a sociedade brasileira, além de nos ajudar muito também na fronteira”, exaltou o ministro da Justiça.

Uma das novidades é o botão de emergência presente no aplicativo, que servirá como principal acionador da PRF em situações em que vidas estejam em risco. Por ele será possível enviar fotos, mandar áudio e encaminhar mensagens de texto. As demandas do recurso serão imediatamente atendidas pela corporação como parte da prioridade nas ocorrências.

As informações serão direcionadas para uma central, que direcionará automaticamente, em cada demanda, o socorro mais adequado nas respectivas localidades onde o atendimento é necessário. O principal telefone de contato da PRF ainda está em operação e a corporação pode ser acionada pelo 191.

O aplicativo serve como apoio nas ocorrências e, para atender às demandas do sistema, o órgão contará com equipes dispostas 24h por dia para o atendimento em cada demanda. Vale ressaltar que os crimes ainda devem ser registrados em delegacias das regiões competentes. A solicitação pelo aplicativo não serve como registro de ocorrência por esta ser uma competência da Polícia Civil.

Demais serviços

Além dos aspectos de emergência ou da declaração de acidentes na estrada, a população também poderá consultar infrações e gerar guias de pagamento das pendências presentes no cadastro do cidadão. Também será possível informar ocorrências criminais relativas ao desaparecimento de pessoas, que aciona policiais próximos ao local.

O novo aplicativo também contará com o “Sinal Agro”, que servirá para acusar abigeatos, isto é, furtos de animais como bovinos e equinos, além de roubos e furto de maquinários e defensivos agrícolas. Denúncias, reclamações, sugestões, elogios ou solicitações a órgãos públicos federais podem ser feitas por meio da seção “Ouvidoria”.

Já pelo “Suporte BR”, para auxiliar aqueles que estiverem em trânsito nas rodovias do país, também será possível consultar pontos de parada ao longo da rota a ser percorrida. No app estão catalogadas informações a respeito de restaurantes, lojas de conveniência, postos de combustíveis, oficinas e borracharias abertos ao longo de 70 mil quilômetros de rodovias federais.

De acordo com o diretor-geral da PRF, inspetor Silvinei Vasques, o aplicativo “traz uma linha direta” entre a população e a corporação. Ele destaca que, com o avanço da tecnologia do 5G no país, cada vez mais os trechos de rodovias do Brasil terão sinal de celular e internet disponíveis. Assim, a comunicação será ainda mais efetiva pelo aplicativo.

Segundo Vasques, os maiores aliados nas ocorrências e investigações da PRF são aqueles que todos os dias precisam rodar nas estradas do país. “Os caminhoneiros nos ajudarão com informações [das ocorrências] sobre roubos de cargas e criminosos presentes no trânsito”, afirmou. “Agradeço ao Ministério da Justiça e demais parceiros por esse diálogo que nos permite trazer grandes revoluções [como o app].”

Serviço

O aplicativo é gratuito e está disponível para os celulares nas versões iOS e Android. Para acessá-lo é necessário cadastrar uma conta no site do Governo Federal: gov.br. Caso já haja uma conta, é só efetuar o login. Dentro da nova plataforma, o cidadão tem acesso a todos os serviços digitais da PRF, podendo utilizá-lo a qualquer momento do dia.