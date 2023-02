Mortes causadas pelo temporal no litoral norte de SP sobem para 57

A prioridade segue no socorro às vítimas e no atendimento aos 2 251 desalojados e 1.815 desabrigados

Chegou a 57 o total de mortes provocadas pelo temporal que atingiu o litoral norte de São Paulo no fim de semana passado – três a mais do que o número apurado até o começo da tarde de sexta-feira -, segundo a atualização do balanço feito pelo governo paulista.

Foram confirmados 56 óbitos em São Sebastião e um em Ubatuba, onde uma criança de sete anos perdeu a vida após ter a casa atingida por um deslizamento de pedra. Conforme o governo de São Paulo, 53 corpos já foram identificados e liberados para sepultamento, sendo 19 homens, 17 mulheres e 17 crianças.

A prioridade segue no socorro às vítimas e no atendimento aos 2 251 desalojados e 1.815 desabrigados.

Um terreno particular de 10.632 metros quadrados numa área segura em Vila Sahy, em São Sebastião, foi declarado como de utilidade pública para desapropriação. Lá, serão construídas moradias às famílias que perderam suas casas.

Em paralelo, uma linha de crédito emergencial foi aberta para atender produtores e pescadores atingidos pela tragédia por meio do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista.

Os recursos serão destinados à manutenção e/ou recuperação da produção agropecuária e pesqueira que tenha sofrido prejuízo. O teto para cada produtor é de R$ 50 mil, com prazo de pagamento de até 72 meses, sendo 24 deles com carência. A liberação é imediata após aprovação do cadastro.

