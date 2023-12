Morre Gil Brother Away, ex-Hermes e Renato, aos 66 anos no RJ

Gil alcançou destaque nacional nos anos 2000 ao integrar o elenco do programa Hermes e Renato, veiculado pela extinta MTV Brasil

Nesta segunda-feira (4), faleceu o renomado humorista Jaime Gil da Costa, mais famoso pelo nome Gil Brother Away, aos 66 anos, no Rio de Janeiro. A confirmação foi feita pelo perfil oficial do artista.

O artista vinha enfrentando desafios de saúde desde maio de 2023, quando sofreu um acidente vascular cerebral (AVC). Desde então, enfrentou uma batalha contra dois tipos de câncer, um na próstata e outro na bexiga.

Willian Passos, sobrinho de Gil Brother Away e responsável pela administração das redes sociais do comediante, lançou uma campanha virtual para angariar fundos e auxiliar nos custos da internação de seu tio. A mobilização solidária resultou na arrecadação de mais de R$ 120 mil.