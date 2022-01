Moradores fazem mutirão para encontrar soterrados em Franco da Rocha

O Corpo de Bombeiros informou que o deslizamento de terra que aconteceu por volta das 7h da manhã de deste domingo (30) deixou 15 pessoas soterradas e que sete já foram resgatadas

Dezenas de moradores atuam de forma voluntária em um mutirão em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, para ajudar a encontrar pessoas que ficaram soterradas em um deslizamento de terra.

Nas imagens da GloboNews, é possível ver que as pessoas usam baldes e enxadas para ajudar as equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil a remover terra e entulho da região para encontrar os que ainda estão soterradas.

Além disso, o helicóptero Águia da Polícia Militar sobrevoa a região, que fica no bairro Parque Paulista, na divisa de Franco da Rocha com Francisco Morato, para socorrer de forma rápida as pessoas que forem encontradas.

Segundo informações da GloboNews, os bombeiros pedem que mais ninguém vá ao local, porque os voluntários também correm risco em caso de novos deslizamentos.

O deslizamento levou várias casas e deixou um cenário de destruição. É possível ver, inclusive um carro que ao ser levado pela lama parou na vertical, com a parte da frente para baixo, apoiado no muro de uma casa. A rua onde ele estava, no entanto, ficou completamente coberta de lama e não é sequer possível identificar onde ela era.

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), visitou às cidades da Grande São Paulo atingidas pela chuva. Em coletiva de imprensa, ele confirmou que 19 pessoas morreram em decorrência das chuvas no estado, sendo quatro em Franco da Rocha.