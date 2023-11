Moradores deixam casas após rachadura em Gramado

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) – Moradores tiveram que deixar suas residências após uma rachadura surgir no bairro Três Pinheiros, em Gramado, no interior do Rio Grande do Sul.

Todas as residências do bairro foram interditadas no domingo (19) por causa do risco de deslizamento de terras.

As rachaduras passam de 150 metros de extensão. O município está em situação de emergência em razão das chuvas que atingem a cidade desde a sexta-feira (17).

Em Gramado, cerca de 100 famílias estão fora de suas residências e ainda não há previsão de liberação para retorno às casas.

Grupos técnicos de engenharia realizaram vistorias nos últimos dias em vários bairros da cidade, incluindo Três Pinheiros. Um parecer será elaborado e entregue à prefeitura ainda nesta semana. O bairro é considerado o ponto mais crítico atingido pelas fortes chuvas dos últimos dias.

No bairro Piratini, uma rua foi bloqueada para trânsito por causa do risco de queda de barreira. Não há previsão de liberação da via. Além disso, 23 residências foram interditadas devido a rachaduras e deslizamento de terras, além de três veículos soterrados no sábado (18).

Em caso de emergência, a população pode acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone (54) 98434-8064 ou a Defesa Civil no número (54) 99629-6160.

No sábado (18), houve duas mortes por soterramento. Ao todo, 20 adultos e 11 crianças estão abrigados no ginásio da Escola Senador Salgado Filho.

As principais vias de acesso à cidade já foram liberadas. A área central do município não foi atingida e as atividades turísticas, comerciais e de eventos, bem como a programação do 38º Natal Luz de Gramado, ocorrem normalmente.

A Prefeitura de Gramado informou que também deverá solicitar ao Serviço Geológico do Brasil outros estudos, a serem realizados no ano que vem, para fazer uma avaliação das áreas de risco em todo o município, não só as atingidas pelas chuvas recentes.+