MJ prorroga emprego da Força Nacional em Foz do Iguaçu

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJ) prorrogou o emprego da Força Nacional em apoio ao Centro Integrado de Operações de Fronteira, com o objetivo de manter o enfrentamento a crimes transnacionais e preservação da ordem pública na região de Foz do Iguaçu (PR). A portaria foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (26).

De acordo com a portaria, o emprego da Força Nacional será em caráter episódico e planejado, pelo prazo de 90 dias, no período de 25 de maio a 23 de agosto de 2023, para atuar em “ações de Polícia Judiciária e Polícia Técnico-Científica, no enfrentamento aos crimes transnacionais e na preservação da ordem pública no Estado do Paraná”.

A portaria acrescenta que o contingente a ser disponibilizado seguirá planejamento a ser definido pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do MJ.

Com informações da Agência Brasil