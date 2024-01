Ministro da Educação fala sobre os resultados do Sisu

A mudança da data do resultado ocorreu após a área responsável pela operacionalização do Sisu identificar problemas técnicas no sistema

Na manhã desta quarta-feira (31), em entrevista ao “Bom Dia, Ministro”, o ministro da Educação, Camilo Santana, informou que os resultados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que estavam previstos para serem divulgados ontem (30), serão publicados ainda hoje.

A mudança da data ocorreu após a Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério da Educação (MEC), área responsável pela operacionalização do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), identificar problemas técnicas no sistema e reiniciar os protocolos de homologação, adiando a divulgação dos resultados definitivos do Sisu 2024.

“Fiquem tranquilos, houve um problema técnico e a equipe de tecnologia da informação do MEC pediu algumas horas para fazer ajustes. A previsão é de que na parte da tarde sejam divulgados os resultados”, disse, ao ressaltar que o MEC, neste ano, fez um esforço para antecipar a realização do Sisu, se comparado com o período em que foi feito no ano passado.

Sobre o Plano Nacional de Educação (PNE) 2014/2024, que foi debatido durante a Conferência Nacional de Educação (Conae) encerrada nesta terça-feira (30), o ministro destacou que o evento teve a participação de todos os estados brasileiros com mais de 1,3 mil conferências em municípios e mais de 8 mil emendas ao documento.

“Esse documento será a base para o Ministério elaborar a proposta do novo Plano Nacional de Educação que já vem sendo discutido com diversas entidades para que o presidente da República encaminhe para o Congresso Nacional. Esse é um plano decenal, com metas, entre elas, quantidade de vagas em creches para as crianças brasileiras, de matrículas em escolas com em tempo integral e de jovens nas universidades”, disse.

Segundo ele, foi feita uma escuta da população e entidades representativas para fornecer elementos sobre “qual é a educação brasileira que se quer construir no Brasil nos próximos 10 anos”.

O ministro falou, também, que entre outros temas debatidos na Conae estava o novo ensino médio já em execução no País. Ele destacou que foi uma feita uma consulta pública que teve a participação de mais de 130 mil jovens, professores e especialistas. “Chegamos a um consenso de uma proposta para retomar a carga horário comum curricular da base geral dos jovens do ensino médio. O jovem brasileiro precisa ter uma formação geral e melhor de matemática, melhor de português com o retorno de disciplinas obrigatórias”, defendeu.