Ministério da Saúde suspende vacinação contra a covid para adolescentes sem comorbidades

Pasta cita que a OMS não recomenda a imunização e que os benefícios da vacinação para os menores de idade ainda são desconhecidos

O Ministério da Saúde voltou atrás e suspendeu a vacinação contra a covid-19 para adolescentes sem comorbidades. A decisão consta em nota informativa publicada na noite de quarta-feira (15). Até então, jovens entre 12 e 17 anos estavam autorizados a se vacinar com o imunizante da Pfizer.

A vacinação para adolescentes com comorbidades está mantida. O Ministério cita que podem continuar se vacinando jovens “de 12 a 17 anos que apresentem deficiência permanente, comorbidades ou que estejam privados de liberdades”. A Pfizer segue sendo a única vacina autorizada para o grupo.

Embora o Brasil já tivesse começado a vacinar os menores de idade, o Ministério justificou a decisão de suspensão ressaltando que a Organização Mundial de Saúde (OMS) não recomenda a imunização de crianças e adolescentes. A pasta alega também que “a maioria dos adolescentes sem comorbidades acometidos pela covid-19 apresentam evolução benigna” e são assintomáticos ou têm sintomas leves.

Ainda de acordo com o Ministério, “os benefícios da vacinação em adolescentes sem comorbidades ainda não estão claramente definidos”. A pasta também leva em consideração a redução na média móvel de casos e óbitos por covid-19 no Brasil após a aceleração da vacinação de adultos nos últimos meses.

No DF

No Distrito Federal, a vacinação de adolescentes vinha sendo ampliada conforme a chegada de mais lotes com vacinas da Pfizer. Jovens de 14 e 15 anos sem comorbidades foram autorizados a se vacinar recentemente. Quem tem comorbidade já está se vacinando há cerca de um mês mediante agendamento no site da Secretaria de Saúde.

As autoridades responsáveis pela vacinação na capital devem se posicionar em breve sobre a determinação do Ministério da Saúde. Capitais como Natal-RN e Salvador-BA já suspenderaem a imiunização dos menores de idade.