Milhares de pessoas receberam o Ano Novo na praia de Copacabana

Na chegada do Ano Novo, os céus da 'Cidade Maravilhosa' foram iluminados durante 12 minutos por um espetáculo pirotécnico

Milhares de pessoas lotaram, no domingo (31), a praia de Copacabana, onde 2024 foi recebido com uma queima de fogos de artifício ao ritmo de uma orquestra sinfônica, além de shows de artistas locais de pop, funk e samba.

Na chegada do Ano Novo, os céus da ‘Cidade Maravilhosa’ foram iluminados durante 12 minutos por um espetáculo pirotécnico colorido e de figuras tridimensionais. Os fogos foram lançados de uma dezena de balsas, segundo a Prefeitura.

Pela primeira vez, a trilha sonora da virada ficou por conta de uma orquestra ao vivo, que fez uma homenagem à cantora Rita Lee, falecida este ano, em um dos palcos montados perto do centenário Copacabana Palace.

A festa do réveillon em Copacabana, no qual a Prefeitura estimou a participação de cerca de dois milhões de pessoas entre moradores e turistas, contou também com um show de drones com imagens e mensagens de paz e esperança.

“Hoje vai ser com bastante alegria, com bastante pensamento positivo para a gente ter um 2024 maravilhoso. Vai ser um ano em que nós vamos realizar todos os nossos sonhos. Um ano com bastante saúde”, disse à AFP Francielle Marinho, de 39 anos, enquanto brindava com amigos na areia.

Adriano Matos, de 49 anos, pulava ondas no mar ao desejar “um 2024 de muita paz, saúde e felicidade”.

DJs e astros da música pop, funk e do samba se apresentaram desde a tarde nos vários palcos montados no bairro, incluindo a escola de samba Imperatriz Leopoldinense, atual campeã do carnaval do Rio.

“Tem muita gente de fora, gente do mundo todo, é muito legal essa animação”, disse Mateus Santos, que vendia caipirinhas na praia.

Em meio a um aumento da insegurança, as autoridades mobilizaram uma grande operação da Polícia Militar em Copacabana, que conta, inclusive, com câmeras de reconhecimento facial.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, havia dito na véspera ter certeza de que seria “uma festa muito tranquila e de muito sucesso”.

Além de Copacabana, o réveillon contou com palcos espalhados em outros dez pontos da cidade.

Com a festa, a Prefeitura espera uma movimentação de 3 bilhões de reais na economia do Rio.

