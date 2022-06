Menos de 40% das crianças tomaram a vacina da gripe em São Paulo

Com as mudanças de variantes dominantes, os imunizantes são atualizados todos os anos e por isso as doses devem ser administradas

Balanço divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo nesta terça (14) mostra que menos de 40% das crianças foram vacinadas contra a gripe. Das 2,6 milhões de crianças alvo da campanha, apenas um milhão foram imunizadas. Em todo o estado, até o momento, mais de 7,5 milhões de pessoas tomaram a vacina contra a gripe.

A cobertura vacinal de gestantes, segundo o balanço, é ainda menor: 30%.

Por outro lado, os idosos e os trabalhadores da saúde foram os grupos que mais compareceram aos postos de saúde, com 60% e 50,7%, respectivamente.

A campanha de vacinação vai até o dia 24 deste mês. A vacina está disponível nos postos de saúde gratuitamente para trabalhadores da saúde, crianças de 6 meses a menores de 5 anos; idosos; gestantes e puérperas; indígenas; professores; pessoas com comorbidades; pessoas com deficiências permanentes; policiais; funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade; caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, rodoviário, passageiros urbanos e de longo curso e trabalhadores portuários.

O Secretário estadual de Saúde, Jean Gorinchteyn, afirmou ser fundamental que pais e responsáveis levem os filhos para se vacinar por conta do período de baixas temperaturas, em um momento em que há um aumento de pacientes com doenças respiratórias nos hospitais.

Geralmente, a porcentagem considerada adequada para imunização da população é de 75%. No entanto, como se tratam de grupos com maior propensão a desenvolver formas graves ou se infectarem com a gripe, as autoridades de saúde trabalham com o número ideal de 90%, porcentagem ainda bem distante da realidade no estado.

Com as mudanças de variantes dominantes, os imunizantes são atualizados todos os anos e por isso as doses devem ser administradas anualmente. A vacina disponível no SUS protege contra formas graves de 3 tipos de gripe: H1N1, H3N2 e a gripe do Tipo B.