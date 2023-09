Menina de 3 anos é baleada na cabeça em ação da PRF

Segundo a família de Heloísa dos Santos Silva, os tiros partiram de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF)

CAMILA ZARUR

(RIO DE JANEIRO, RJ/FOLHAPRESS)

Uma menina de três anos está em estado grave depois de ser baleada enquanto passava de carro com a família pelo Arco Metropolitano, na altura de Seropédica, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Ela foi atingida por disparos na cabeça e na coluna.



A corporação informou que os policiais envolvidos no caso foram afastados preventivamente de suas funções. Heloisa foi baleada por volta das 21h desta quinta-feira (7).



Ela foi levada pelos agentes ao Hospital Municipal Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. A Polícia Federal vai investigar o caso.



Segundo a Secretaria de Saúde, a menina chegou à unidade com baixo nível de consciência e um sangramento na cabeça. Ela passou por cirurgia e está internada no centro de tratamento intensivo.

O pai de Heloisa, William Silva, disse em entrevista que os agentes da PRF atiraram contra o carro da família após eles terem passado pela viatura da polícia.



“A Polícia Rodoviária Federal estava parada ali no momento que a gente passou. A gente passou e eles vieram atrás. Aí eu falei: Bom, tudo bem, mas eles não sinalizaram para parar. E aí, como eles estavam muito perto, eu dei seta e, neste momento, quando meu carro já estava quase parado, eles começaram a efetuar os disparos”, disse Silva.



Em nota, a Polícia Rodoviária Federal disse que colabora com as investigações e apura o caso. “As circunstâncias estão em apuração pela Corregedoria da PRF. A instituição colabora com as investigações da polícia judiciária para esclarecimento dos fatos. Os policiais envolvidos foram preventivamente afastados das funções operacionais, inclusive para atendimento e avaliação psicológica.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



A corporação também lamentou o ocorrido.



Em julho deste ano, a PRF também afastou um de seus agentes após ele se envolver em um episódio parecido. No dia 17 daquele mês, Anne Caroline Nascimento Silva, 23, foi morta ao ser baleada em uma ação da Polícia Rodoviária Federal.



O caso é investigado pela corporação e pela Polícia Federal. Na ocasião, o namorado de Caroline, Alexandre Mello, contou que os policiais atiraram contra o carro em que estavam, na Rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias.