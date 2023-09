Por que o vinagre de maçã é tão bom para a saúde

Segundo a farmacêutica e CEO da farmácia Quality, Flávia Ribeiro, os benefícios vão desde efeito relaxante até prevenção de diabetes

Encontrado em qualquer supermercado, o vinagre de maçã é um excelente aliado para a saúde. Segundo a farmacêutica e CEO da farmácia Quality, Flávia Ribeiro, os benefícios vão desde efeito relaxante até prevenção de diabetes.

O ácido acético é produzido a partir da fermentação de frutas ou cereais, e de acordo com o nutricionista Omar Faria, normalmente o vinagre é usado como tempero, mas suas propriedades podem trazer outros benefícios além de dar mais sabor às saladas. “O ácido acético ajuda na prevenção de doenças cardiovasculares, controlando o nível de colesterol e açúcar no sangue, além de melhorar a circulação”, afirma o nutricionista.

E pra quem quer emagrecer, uma boa notícia! A perda de peso é um dos benefícios do vinagre de maçã, estudos revelam que ele realmente pode ajudar. “Ele também auxilia na saciedade, segundo um estudo publicado pelo European Journal of Clinical Nutrition. A pesquisa, realizada com um grupo de 12 pessoas, mostrou que os indivíduos que consumiram vinagre antes do café da manhã (com pão branco) sentiram-se mais satisfeitos em um período de 90 minutos após a refeição”, relata o nutricionista.

E as propriedades do ácido acético não para por aí. Pesquisas apontam que os minerais presentes em sua composição podem evitar anemia. Além disso, outra pesquisa realizada com ratos, revelou o potencial do vinagre no processo de recuperação da fadiga. Os resultados revelaram que o consumo do vinagre – não apenas de maçã, mas de qualquer tipo – pode contribuir para o processo de transformação de carboidratos em energia no organismo. A pesquisa mostrou que isso acontece devido ao ácido acético presente no vinagre, que aumenta a reposição de outra substância, o glicogênio, no fígado e no sistema muscular esquelético – responsável pela postura e pelos movimentos voluntários do corpo.

De olho nas novidades, a CEO da Quality criou gomas de vinagre e vitamina C. É um produto vegano, feito com pectina, corante natural e não tem açúcar. Foi uma forma que ela encontrou de deixar o vinagre mais atraente para quem está de olho nos seus benefícios, mas não gosta do sabor. “A goma tem ação anti-inflamatória, auxilia na regulação intestinal e na aceleração do metabolismo energético, ajudando na queima da gordura e fortalecimento da imunidade. Tem também ação antioxidante e auxilia no metabolismo das proteínas e gorduras”, finaliza Flávia Ribeiro.