Membros da Anvisa recebem nova ameaça

Diretores, funcionários e servidores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) receberam mais uma ameaça, caso vacinas contra a covid-19 sejam autorizadas para aplicação em crianças. A nova ameaça ocorre, novamente, via e-mail na última sexta-feira (29), apenas um dia após a primeira.

“A ameaça se dá 24 horas após o primeiro texto de tema semelhante ter sido recebido na Agência, embora aparentemente o autor não seja o mesmo”, diz o comunicado da Agência.

Segundo nota da agência, no mesmo dia em que a mensagem foi recebida, as autoridades foram notificadas, sendo o Presidências da República Jair Bolsonaro (sem partido), do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do STF, Luiz Fux. A Procuradoria Geral da República; Ministérios da Justiça e da Saúde; Casa Civil; Polícia Federal; e Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal também foram informadas.

“Em meio a essas ameaças ao Estado brasileiro, a Anvisa, que detém o poder de polícia desse mesmo Estado no campo da vigilância sanitária, segue com a sua missão institucional de proteger a saúde do cidadão de maneira ampla e se mantém na vanguarda do enfrentamento da Covid-19 em nosso país”, finalizou.

EUA

Na última terça-feira (02), a Agência de Medicamentos dos Estados Unidos autorizou a aplicação do imunizante da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos no país.