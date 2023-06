Mega-Sena acumula e pode pagar prêmio de R$ 32 milhões em sorteio extra nesta terça-feira (27)

O sorteio ocorrerá excepcionalmente nesta terça-feira, 27, é parte da Mega Semana de Férias, uma edição especial da loteria

A Mega-Sena está acumulada e pode pagar um prêmio de R$ 32 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 2.605.

No último sorteio, realizado no sábado, 25, nenhum apostador conseguiu acertar todas as seis dezenas, o que resultou no acúmulo do prêmio. Agora, os jogadores têm uma nova chance de se tornarem milionários.

O sorteio extra ocorrerá às 20h e será transmitido ao vivo pelo canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube. As apostas devem ser realizadas até as 19h.

Além do sorteio desta terça-feira, estão previstos mais dois sorteios na semana da Mega-Sena. Na quinta-feira, 29, e no sábado, 1º, serão realizados os próximos concursos, oferecendo oportunidades adicionais para os apostadores tentarem a sorte e conquistarem uma bolada.