MEC divulga hoje resultado do Sisu 2024

Aqueles que conseguiram a nota para entrar na vaga desejada deverão fazer a matrícula entre os dias 1 e 7 de fevereiro

Na tarde desta terça-feira (30), os estudantes que realizaram a prova do Exame Nacional de Ensino Médio 2023 e se inscreveram para o Sistema de Seleção unificada (Sisu) poderão acessar os resultados a partir da página do programa. Aqueles que conseguiram a nota para entrar na vaga desejada deverão fazer a matrícula entre os dias 1 e 7 de fevereiro.

O resultado poderá ser acessado pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

De acordo com o Ministéiro da Educação (MEC), cabe ao candidato verificar, junto à instituição em que foi aprovado, a disponibilidade para entrega da documentação para matrícula por meio digital ou presencial. Foram 264 mil vagas disponibilizadas.

Os que não foram aprovados, porém, não precisam desistir do sonho do ensino superior. Os que não foram selecionados na chamada regular, em nenhuma opção de curso, podem manifestar interesse em participar da Lista de Espera, a partir do da 7 de fevereiro.

Pela primeira vez desde que foi criado, o Sisu acontecerá apenas uma vez ao ano, mas isso não significa que não haverá oportunidade para ingresso no segundo semestre. A seleção ocorre seguindo a classificação das notas, ou seja, o candidato não pode escolher entrar agora ou no meio do ano.

ProUni

Outra opção do candidato que não foi aprovado no Sisu é tentar uma bolsa no Programa Universidade Para Todos (ProUni), que adota o Enem mais recente como critério para seleção. As inscrições podem ser feitas entre os dias 29 de janeiro a 1º de fevereiro, pela internet.

Fies

Também existe a opção do Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, destinado a financiar a graduação na educação superior de estudantes matriculados em instituições não gratuitas. O calendário do Fies ainda não foi divulgado.