‘Me deslocarei para Recife para melhor me inteirar da tragédia’, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, em mensagem publicada no Twitter, que visitará Recife nesta segunda-feira, 30. Pelo menos 35 pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas que caem em Pernambuco desde a última terça-feira, 24.

Somente nas últimas 24 horas, foram registradas pelo menos 30 mortes decorrentes de deslizamento de terra, segundo a Defesa Civil do Estado. O volume de chuvas chegou a 236,01 milímetros em alguns locais de Recife durante a madrugada do sábado, 28, e alcançou 70% do volume previsto para todo o mês de meio.

Segundo Bolsonaro, o governo disponibilizou, desde o primeiro momento, todos os seus meios para socorrer os atingidos pelas chuvas em Pernambuco e em Alagoas, incluído o uso das Forças Armadas.

Mais de 32 mil famílias moram em áreas de risco de deslizamentos somente em Recife e foram orientadas a procurarem um local seguro. Pelo menos 2 mil deixaram suas casas e foram abrigadas pela prefeitura.

O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, anunciou que vai solicitar o apoio das Forças Armadas e antecipar a nomeação de 92 novos soldados do Corpo de Bombeiros para reforçar o socorro às vítimas das chuvas.

Estadão Conteúdo