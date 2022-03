MBL negocia com União Brasil nomeação de Kim Kataguiri para comissão

A CCJ é a comissão mais importante e de maior visibilidade da Câmara dos Deputados, por ser a porta de entrada de todos os projetos apresentados

FÁBIO ZANINI

SÃO PAULO, SP

No pacote que negociou para ingressar no União Brasil, o MBL (Movimento Brasil Livre) incluiu a nomeação do deputado federal Kim Kataguiri (SP), um de seus principais líderes como membro da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) já a partir deste ano.

A CCJ é a comissão mais importante e de maior visibilidade da Câmara dos Deputados, por ser a porta de entrada de todos os projetos apresentados.

Diversas lideranças do movimento, que estavam no Podemos, decidiram deixar a legenda após a divulgação de áudios de teor sexista gravados pelo deputado estadual Arthur do Val durante visita à Ucrânia.