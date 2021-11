Marinha encontra mochila que seria de tripulante de avião de Ubatuba

O avião bimotor desapareceu na noite da última quarta, 24, após ter deixado o aeroporto de Campinas (SP), com destino a Jacarepaguá, no Rio

Por meio de uma nota, a Marinha do Brasil informou nesta segunda-feira, 29, que encontrou uma mochila que pode ser de um dos passageiros do avião bimotor que desapareceu no mar entre Ubatuba (SP) e Paraty (RJ).

O objeto foi encontrado durante as buscas pelo avião na região, a aproximadamente 45km a sudoeste de Trindade (RJ), no sábado, 27. Dentro da mochila havia pertences que, supostamente, seriam de uma das vítimas.

O avião bimotor desapareceu na noite da última quarta, 24, após ter deixado o aeroporto de Campinas (SP), com destino a Jacarepaguá, na zona oeste do Rio.

Na quinta, 25, o corpo do piloto Gustavo Calçado Carneiro, 27, foi encontrado e, posteriormente, teve sua identidade confirmada por familiares.

Ainda estão desaparecidos o copiloto e dono da aeronave PA-34-220T, José Porfírio de Brito Júnior, 20; e o passageiro, identificado como Sérgio Alves Dias Filho, empresário de uma empresa de blindagem com sede em Jacarepaguá.

A mãe de José Porfírio, Ana Regina Agostinho, participa das buscas e diz acreditar que o filho esteja vivo em alguma ilha, uma vez que ele nada muito bem e que estava preparado para a possibilidade de um dia sofrer um acidente.