Marinha brasileira resgata seis argelinos à deriva no Mar Mediterrâneo

Navio-Escola da Marinha navegava entre Civitavechia (Itália) e Lisboa (Portugal) quando os tripulantes viram o barco e prestaram imediato socorro

Seis argelinos com idades entre 25 e 50 anos foram resgatados pela Marinha brasileira na noite de ontem (2) de uma embarcação à deriva no Mar Mediterrâneo.

De acordo com uma nota da corporação, o Navio-Escola da Marinha navegava entre Civitavechia (Itália) e Lisboa (Portugal) quando os tripulantes viram o barco e prestaram imediato socorro, com água, comida e coletes salva-vidas.

Segundo o texto, os argelinos disseram estar a caminho da Espanha, quando ficaram à deriva. A Marinha informou ter feito contato com autoridades do país europeu, que resgatou o grupo em seguida.

“Prestamos todo o apoio necessário e mantivemos os tripulantes em segurança até a chegada da aeronave espanhola que concluiu o resgate. A sensação é de dever cumprido. Minha tripulação reagiu prontamente e não poderíamos nos furtar de prestar auxílio à vida humana em perigo no mar”, disse o comandante do navio, capitão de mar e guerra Ricardo Araújo, no comunicado da Marinha.

Estadão Conteúdo