Margareth e Gilberto Gil fazem ‘encontro de ministros’ e cantam juntos em Salvador

Gil deixou o camarote logo após a apresentação das quatro músicas e Margareth segui com o show, enfileirando sucessos de sua carreira

JOÃO PEDRO PITOMBO

SALVADOR, BA

Margareth Menezes e Gilberto Gil fizeram uma espécie de “encontro de ministros” e cantaram juntos na terceira noite de Carnaval em Salvador.

A ministra da Cultura fez um show no Camarote Expresso 2222 neste sábado (18) e contou com a participação do anfitrião Gilberto Gil, que ocupou a mesma pasta durante o primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre 2003 e 2006 e em parte do segundo mandato.

Margareth, que não desfilou em trios elétricos no Carnaval de 2023, subiu ao público às 23h debaixo de aplausos e gritos de “ministra”.

“A gente não vai falar muito, não, porque tem muita música e hoje a gente vai descer a madeira”, disse a ministra no palco antes de cantar sucessos de sua carreira como Faraó e músicas mais recentes como Terra Afefé.

Margareth recebeu Gilberto Gil no palco o chamando de “meu mestre” e ambos foram celebrados pelo público com gritos de “ministros”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Juntos, cantaram Expresso 2222, Madalena, Toda Menina Baiana e Vamos Fugir, todas do cancioneiro de Gil.

Gil deixou o camarote logo após a apresentação das quatro músicas e Margareth segui com o show, enfileirando sucessos de sua carreira.