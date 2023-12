Marfrig contrata 200 venezuelanos para unidade de Várzea Grande (MT)

Segundo Aline Leonel, coordenadora de Atração e Seleção da Marfrig, a contração de refugiados e migrantes passou a ganhar relevância

A Marfrig informou ter empregado 200 venezuelanos participantes da Estratégia de Interiorização da Operação Acolhida, iniciativa do governo federal em parceria com a Agência da ONU para as Migrações para atender o crescente fluxo de refugiados e migrantes da Venezuela. Os contratados trabalharão na unidade da Marfrig em Várzea Grande (MT).

Segundo Aline Leonel, coordenadora de Atração e Seleção da Marfrig, a contração de refugiados e migrantes passou a ganhar relevância nas empresas que priorizam a diversidade e a inclusão

“A companhia reafirma seu compromisso com a responsabilidade social e seguirá apoiando iniciativas que promovam a inclusão e o bem estar das comunidades”, disse em nota.

Estadão Conteúdo