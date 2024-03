Manifestação: Pedal Pelado pelas ruas do Rio de Janeiro

A “Pedalada Pelada”, edição brasileira da World Naked Bike Ride (WNBR) aconteceu na noite desta sexta-feira (15) no Rio de Janeiro, a ação é um movimento global que promove a conscientização sobre a vulnerabilidade de ciclistas e pedestres no trânsito.

A nudez, ou a falta dela, serve como um poderoso instrumento de visibilidade, destacando a presença e a fragilidade dos usuários de veículos não motorizados nas vias públicas. O lema “bare as you dare” (ousar na medida da sua coragem) rege o evento, permitindo aos participantes escolherem o nível de exposição com o qual se sentem confortáveis, sem a exigência de nudez total para a participação.

Desde seu início oficial em 12 de junho de 2004, o evento se propagou por diversos países, incluindo Austrália, Itália, Países Baixos, Rússia e Estados Unidos, e posteriormente expandiu-se para outras nações como Áustria, Canadá, República Checa, Dinamarca, França, Israel, Japão, Letônia, Nova Zelândia, Polônia e Espanha.

No Brasil, a cidade de São Paulo marcou a estreia da Pedalada Pelada em 14 de junho de 2008, com um encontro na Praça do Ciclista, um conhecido ponto de encontro para aficionados do ciclismo.